В марте Челябинская область примет этап Кубка мира по фристайлу

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10 февраля 2021, 11:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото:пресс-служба Минспорта Челябинской области

В пятый раз горнолыжный курорт «Солнечная долина» примет этап Кубка мира по фристайлу.

12–13 марта под Миассом состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на obzor174.ru в «Солнечной долине» ждут сильнейших спортсменов мира уже в пятый раз. В этом году за медали сразятся около 80 спортсменов из 18 стран мира.

Гапомним, в этом сезоне этапы Кубка мира проходят в странах Европы - Франции (Валь-Торанс), Швеции (Идре-Фьялль), Германии (Фельдберг), Австрии (Райтеральм), Грузии (Бакуриани) и России (Миасс). Финальный этап Кубка мира сезона-2020/2021 состоится в швейцарском городке Вейзонна. Стоит отметить, что Чемпионат мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» тоже пройдет в Швеции (Идре Фьялль).

К сведению: впервые Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» в ГЛЦ «Солнечная долина» прошел 25 февраля 2017 года. В нем приняли участие 66 спортсменов из 17 стран. В дальнейшем аналогичные соревнования на Южном Урале прошли в 2018, 2019 и 2020 годах.