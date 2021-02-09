На Красной Поляне пройдёт турнир MMA

12 февраля на территории "WOW ARENA" в Красной Поляне пройдёт турнир одной из самых купных международных ММА-организаций АСА.
В рамках чемпионата будет проведено 15 боёв, в которых поучаствуют лучшие спортсмены, завоевавшие признание на международных аренах. Самым ожидаемым противостоянием уже названа предстоящая схватка между бойцами полусреднего веса Али Баговым по прозвищу "Халк" и бразильцем Элиасом Сильверио.
30-летний Багов из Кабардино-Балкарии одержал уже 29 побед, 25 из них — досрочно. Сильверио за 34 года карьеры выиграл 17 поединков.
Мероприятие начнётся в семь часов вечера, на улице Эстонская, 51 в селе Эсто-Садок.
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