На Красной Поляне пройдёт турнир MMA

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9 февраля 2021, 13:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

12 февраля на территории "WOW ARENA" в Красной Поляне пройдёт турнир одной из самых купных международных ММА-организаций АСА.



В рамках чемпионата будет проведено 15 боёв, в которых поучаствуют лучшие спортсмены, завоевавшие признание на международных аренах. Самым ожидаемым противостоянием уже названа предстоящая схватка между бойцами полусреднего веса Али Баговым по прозвищу "Халк" и бразильцем Элиасом Сильверио.



30-летний Багов из Кабардино-Балкарии одержал уже 29 побед, 25 из них — досрочно. Сильверио за 34 года карьеры выиграл 17 поединков.



Мероприятие начнётся в семь часов вечера, на улице Эстонская, 51 в селе Эсто-Садок.