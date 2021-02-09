"Локомотив-Кубань" обыграл "Химки" на выезде

Днём 8 февраля на паркете встретились баскетбольные команды "Локомотив-Кубань" и "Химки". Матч завершился победой "красно-зелёных" со счётом 90:92.
Игра проходила в Москве. Всю первую половину встречи кубанский клуб вёл в счёте. К моменту большого перерыва преимущество "Паровозов" составляло 13 очков, разрыв в 10 очков кубанский клуб сохранял вплоть до конца игры. При этом во второй половине матча "Химки" сумели перехватить инициативу, в третьем периоде отыграть шесть очков и за семь секунд до конца матча сравнять счет — 90:90.
Победу "Локо" принес дальний средний бросок, который практически в последний момент выполнил Найджел Уильямс-Госс.
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