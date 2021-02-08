Более 250 спортсменов приняли участие во II Зимнем кубке по индор-гребле в Москве

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8 февраля 2021, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Во II Зимнем кубке по индор-гребле братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко «AAACUP & KAYAKFIRST WINTER CUP» приняли участие более 250 спортсменов.

Пресс-служба турнира сообщила, что соревнования прошли 6 февраля в зале спортивного комплекса, который находится на территории гребного канала «Москва» в Крылатском. В турнире участвовали спортсмены из различных регионов России, включая титулованных членов сборной нашей страны. Общий призовой фонд турнира составил порядка 4 млн руб.

Пресс-служба отмечает, что соревнования уникальны и тем, что являются редким профессиональным турниром по гребле в зимний период, когда байдарочники и каноисты обычно находятся на тренировочных сборах без соревновательной практики.

«Соревнования по индор-гребле проводились в Европе, а мы подхватили идею в России и первыми организовали Кубок по индор-гребле на высочайшем уровне - с большим количеством участников, с внушительным призовым фондом и незабываемой атмосферой, - рассказал организатор соревнований Александр Агеев. - Соревнования действительно уникальные, они имеют неповторимый формат и привносят новизну в наш любимый вид спорта. Получился настоящий праздник гребли, несмотря ни на какие сложности! В России больше нет подобных турниров по индор-гребле».

Сообщается, что байдарочники и каноисты соревновались на двух дистанциях - 350 м (Supersprint) и 650 м (Superforce), а гонки проводились на специальных гребных тренажерах KayakFirst, имитирующих греблю на байдарке и каноэ. Представители академической гребли в свою очередь выступали на тренажерах Concept2 на дистанции 500 м, а также соревновались в смешанной эстафете (четыре по 250 м).

В течение одного дня прошло 72 заезда и были разыграны 35 комплектов наград. В соревнованиях выступали гребцы от 13 лет и старше 55.

В категории «19+» выступал один из лидеров сборной России, призер чемпионата мира и Олимпийских игр Роман Аношкин.

«Приятно удивлен таким соревнованиям. Я впервые участвовал в турнире по индор-гребле. Почерпнул для себя что-то новое, другое ощущение гребли», - отметил спортсмен.

Участники соревнований отмечают, что на турнирах братьев Агеевых, Юрия Постригай и Александра Дьяченко всегда дружественная, праздничная атмосфера. В пресс-службе подчеркнули, что турнир прошел с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и с учетом необходимой социальной дистанции.

Традиционным для Кубка стал VIP-заезд, в котором приняли участие известные предприниматели, представители муниципалитета и средств массовой информации. Лучшим в этой гонке стал управляющий партнер Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин. А героем дня стала постоянный участник Кубка, призер чемпионатов Европы и мира Анастасия Ганина, которая заявилась в несколько дисциплин и одержала четыре победы.

По словам олимпийского чемпиона Александра Дьяченко, в будущем Зимний кубок по индор-гребле может получить статус чемпионата России.