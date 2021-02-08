«Трактор» уступил победу ЦСКА

8 февраля 2021, 05:26[ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
7 февраля, на домашнем льду «Трактор» проиграл ЦСКА
Воскресный матч в Челябинске закончился со счетом 3:2 в пользу армейцев. Стоит отметить, что матч на арене «Трактор», в основное время завершился со счётом 2:2, но в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты ЦСКА.
В ходе игры составе хозяев забрасывали Лоуренс Пилут и Алексей Бывальцев. У армейцев отличились Иван Телегин и Андрей Светлаков. А вот победную шайбу в серии забил Андрей Локтионов.
Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Трактор» на данный момент идёт шестым на Востоке.
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