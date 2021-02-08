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Аргументы Недели Спорт 13+

«Трактор» уступил победу ЦСКА

, 05:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

«Трактор» уступил победу ЦСКА
Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

7 февраля, на домашнем льду «Трактор» проиграл ЦСКА

Воскресный матч в Челябинске закончился со счетом 3:2 в пользу армейцев. Стоит отметить, что матч на арене «Трактор», в основное время завершился со счётом 2:2, но в серии буллитов сильнее оказались хоккеисты ЦСКА.

В ходе игры составе хозяев забрасывали Лоуренс Пилут и Алексей Бывальцев. У армейцев отличились Иван Телегин и Андрей Светлаков. А вот победную шайбу в серии забил  Андрей Локтионов.

Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.  «Трактор» на данный момент идёт шестым на Востоке.

 

 

ГН