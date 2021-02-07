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Россиянин Александр Волков нокаутировал Алистара Оверима в главном поединке UFC в США

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Россиянин Александр Волков нокаутировал Алистара Оверима в главном поединке UFC в США
Александр Волков, фото: vk.com/alexander_volkov_club

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил нидерландца Алистара Оверима в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе.

По оценке экспертов, 32-летний Волков начал показывать свое преимущество с самого начала боя. Во втором раунде россиянин нокаутровал 40-летнего Оверима.

Перед поединком Волков говорил, что будет один из важнейших боев в его карьере.

Боец Сергей Харитонов комментируя поединок, отметил, что "Волков не оставил никаких шансов Овериму, - сказал Харитонов. По его оценке, "Оверим выглядел очень плохо, был увесистый живот", а "Саша тактически правильно и грамотно провел бой, ничего не позволив сопернику".

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Публикация от Alexander Volkov (@volkov_alex)

На счету россиянина 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету нидерландца - 47 побед и 19 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

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