Россиянин Александр Волков нокаутировал Алистара Оверима в главном поединке UFC в США

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил нидерландца Алистара Оверима в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе.
По оценке экспертов, 32-летний Волков начал показывать свое преимущество с самого начала боя. Во втором раунде россиянин нокаутровал 40-летнего Оверима.
Перед поединком Волков говорил, что будет один из важнейших боев в его карьере.
Боец Сергей Харитонов комментируя поединок, отметил, что "Волков не оставил никаких шансов Овериму, - сказал Харитонов. По его оценке, "Оверим выглядел очень плохо, был увесистый живот", а "Саша тактически правильно и грамотно провел бой, ничего не позволив сопернику".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На счету россиянина 33 победы и восемь поражений в ММА. На счету нидерландца - 47 побед и 19 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.
Alexander Volkov, Alistair Overeem'i böyle nakavt etti#UFCVegas18 pic.twitter.com/UhuG4fwCVb— MMA Günlüğü (@MMA_Gunlugu) February 7, 2021