Фигуристка Евгения Медведева решила попробовать себя в тренерстве
6 февраля 2021, 22:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о своем будущем. 21-летняя россиянка призналась, что после завершения карьеры хотела бы себя попробовать на тренерском поприще.
Об этом спортсменка рассказала журналистам после завершения первого соревновательного дня на Кубке Первого канала. Команда "Красная машина", капитаном которой является олимпийская чемпионка Алина Загитова, опережает команду "Время первых" Евгении Медведевой после короткой программы.
"В моей жизни было около пяти крупных семинаров, мне нравится работать с детьми, я вижу отдачу и результат даже за несколько часов работы со спортсменом", - отметила Женя. Она подозревает, что у нее есть "тренерская черта", позволяющая правильно выстроить работу со спортсменами.
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