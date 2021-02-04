Через два дня на Южном Урале стартует этап Кубка мира по сноуборду

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4 февраля 2021, 12:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото: Олег Каргаполов («Вечерний Челябинск»)

6 февраля на горнолыжном курорте «Металлург-Магнитогорск» ( Банное) будут встречать лучших сноубордистов со всего мира.

Трасса и организация на высшем уровне. «Металлург-Магнитогорск» вновь получил право на проведение этапа Кубка мира. Напомним, в прошлом году именно здесь состоялся стартовый этап Кубка мира по сноуборду сезона 2019/2020.

На южный Урал уже собрались сильнейшие сноубордисты мира из Австрии, Италии, Швейцарии, Франции, Германии, США, Канады, Японии и Южной Кореи.

Российская сборная на соревнованиях будет представлена 28 атлетами. Среди звезд мирового уровня: Вик Вайлд, обладатель «Большого хрустального глобуса» в параллельном гигантском слаломе, чемпион мира Андрей Соболев, двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов. В состав российской сборной войдут спортсмены и из Челябинской области: Ярослав Степанко из Златоуста, а также Степан Наумов и Мария Волгина из Миасса.



Сноубордисты разыграют четыре комплекта наград (мужчины и женщины — параллельный слалом и параллельный слалом-гигант).

Златоустовские граверы специально для будущих победителей и призеров уже изготовили эксклюзивные медали с изображением сноуборда. В основе медали — латунь, на которую нанесены золото 999-й пробы (за I место), никель (за II место) и медь (за III место).

- Медаль имеет нестандартную форму за счет изображенной на ней доски для сноуборда. На лицевой части нанесены логотипы международной федерации лыжного спорта (FIS), федерации сноуборда России и непосредственно турнира, - сообщают в оргкомитете соревнований. - На оборотной - название дисциплины и место проведения турнира.



Стоит отметить, что длина трассы для слалом-гиганта составляет 695 метров, а для слалома — 630 метров. Глубина снега не менее 50 см по всему склону, ширина спортивной части, на которой развернется борьба, 55 метров. Создавали трассу строители под руководством технического делегата FIS.



Заметим, в 2021 году этап Кубка мира будет отличать обязательное исполнение мер ковидного протокола. И конечно же, наличие документа с отрицательным тестом на COVID-19. Он обязателен как для спортсменов, так и для обслуживающего персонала.