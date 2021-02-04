"Локомотив-Кубань" проиграл "Партизану" в матче Евролиги

В ходе матча топ-16 Евролиги кубанский "Локомотив" уступил сербскому "Партизану" со счётом 69:71.
В первой половине игры "красно-зелёные" были сконцентрированы, сумели создать "окно" в комфортные для себя 18 очков. В то же время игроки "Партизана" теряли мяч в простых ситуациях.
"Затем "Локо" посетила традиционная "минутка индивидуальных действий". Игра разладилась, каждый начал действовать на статистику, а не на пользу для команды, и сербские спортсмены моментально сократил разницу”, — сообщили в пресс-службе кубанской команды.
Победитель определился в “валидольном” финальном отрезке игры. У обеих команд срывались атаки, игроки теряли мячи и не укладывались в отведенное для взятие кольца время. В итоге сильнее и чуть более сконцентрированным оказался “Партизан”.
“Подсели психологически. Ребята боролись до конца, но в конце игры нужно действовать более сфокусировано и не допускать таких простых ошибок”, — прокомментировал итог матча главный тренер кубанской команды Евгений Пашутин.
Поражение “Паровозов” ставит под вопрос выход команды в следующую стадию турнира.
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