"Локомотив-Кубань" проиграл "Партизану" в матче Евролиги

Аргументы Недели → Спорт 13+

4 февраля 2021, 09:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"

В ходе матча топ-16 Евролиги кубанский "Локомотив" уступил сербскому "Партизану" со счётом 69:71.



В первой половине игры "красно-зелёные" были сконцентрированы, сумели создать "окно" в комфортные для себя 18 очков. В то же время игроки "Партизана" теряли мяч в простых ситуациях.



"Затем "Локо" посетила традиционная "минутка индивидуальных действий". Игра разладилась, каждый начал действовать на статистику, а не на пользу для команды, и сербские спортсмены моментально сократил разницу”, — сообщили в пресс-службе кубанской команды.



Победитель определился в “валидольном” финальном отрезке игры. У обеих команд срывались атаки, игроки теряли мячи и не укладывались в отведенное для взятие кольца время. В итоге сильнее и чуть более сконцентрированным оказался “Партизан”.



“Подсели психологически. Ребята боролись до конца, но в конце игры нужно действовать более сфокусировано и не допускать таких простых ошибок”, — прокомментировал итог матча главный тренер кубанской команды Евгений Пашутин.



Поражение “Паровозов” ставит под вопрос выход команды в следующую стадию турнира.