Ледовую арену «Высота» в Озерске возведут до конца года

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3 февраля 2021, 15:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Ледовую арену «Высота», в городе Озерске Челябинской области достроят к концу 2021 года. Сегодня объемы строительных работ объекта оценили полпред президента Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер.

Визит полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе продолжается вторые сутки. Вчера Владимир Якушев побывал на предприятиях Челябинска. Сегодня на очереди закрытый город Озерск.

Крытая ледовая арена «Высота» знаковый инфраструктурный объект общей площадью практически в шесть тысяч квадратных метров. Высота арены в будущем составит величину в три этажа. На площадях арены разместятся каток с трибуной вместимостью 400 человек, гардеробные для спортсменов и посетителей, буфет и медицинский кабинет.

У арены будут организованы спортивные площадки. Зимой их будут использовать в качестве катков. Хватит места не только городским хоккейным командам, но и юным фигуристам.

Губернатор Алексей Текслер, не смотря на быстроту строительства, поинтересовался реальными сроками завершения объекта. Строители арены утвердительно заявили, что «ледовое» строительство закончат вовремя.

- Объект сдадим вовремя. Кроме того, тренировочный каток строит и ПО «Маяк». Он, скорей всего, откроется к осени. Туда вложено 250 миллионов рублей. В городе не было ни одной крытой ледовой арены, а теперь появится сразу два объекта, - подчеркнул губернатор Алексей Текслер.