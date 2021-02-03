Ученица Тутберидзе Акатова выполнила пять четверных прыжков на тренировке перед первенством России

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3 февраля 2021, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Софья Акатьева, фото: vk.com/club_akatyeva_official

Воспитанница группы тренеров Этери Тутберидзе 13-летняя Софья Акатьева выполнила пять четверных прыжков перед началом тренировки короткой программы на первенстве России среди юниоров.

Турнир проходит в Красноярске. В короткой программе девушек четверные прыжки запрещены к исполнению. Но на тренировке Акатьева работала именно над этими элементами.

Из пяти попыток исполнения четверного тулупа (один из которых — в каскаде с двойным) четыре были успешными. Один прыжок не удался, фигуристка упала.

По словам корреспондента РБК, наблюдающего за тренировкой, перед началом прогона Акатьева сделала четыре чистых тройных акселя (три — в каскаде с тройным тулупом) — еще один прыжок из категории элементов повышенной сложности в женском одиночном катании.