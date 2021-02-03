В сети оценили новые фото фигуристки Анны Щербаковой:

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3 февраля 2021, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Щербакова, фото: vk.com/shcherbakova_anna

Анна Щербакова, фигуристка, трёхкратная чемпионка России, опубликовала в Инстаграм свои новые фотографии и порадовала болельщиков. Поклонники фигурного катания заметили, что воспитанница тренера Этери Тутберидзе повзрослела. 28 марта Ане исполнится 17 лет.

Щербакова сфотографировалась с распущенными волосами, но в строгом костюме, поверх топа надет жакет.

Болельщики обычно видят фигуристок в костюмах спортивных на тренировках или в ярких платьях на соревнованиях. «Такая взрослая стала», «Очень стильно», - заметили фолловеры и оценили красоту девушки: «Красавица ненаглядная», «Разве можно быть такой красивой?» «Ну что за принцесса?», «О! какая красивая».

Анна Щербакова - мастер спорта России международного класса, российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Европы. Серебряный призёр финала Гран-При. Трёхкратная чемпионка России. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров.

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