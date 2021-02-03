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3 февраля 2021, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

Стадион в Риге, фото из соцсети

Чемпионат мира по хоккею 2021 года примет одна Латвия. Решение принято Международной федерацией хоккея (IIHF, ИИХФ). Все матчи мирового первенста по хоккею пройдут в Риге с 21 мая по 6 июня.

На сайте Федерации объясняется, что "совет ИИХФ проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира" из-за сохраняющихся эпидемиологических сложностей и в связи с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе.

Чемпионат мира-2021 планировалось провести в двух странах - Белоруссии и Латвии. Но на Федерацию начали оказывать политическое давление после акций в Белоруссии. Совет ИИХФ в январе принял решение о переносе части турнира из Минска в Ригу.

В Федерации пояснили, что "решение было обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне компетенции федерации".

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала решение Международной федерации хоккея.

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил информацию о том, что Белоруссию лишили права на проведение Чемпионата мира по хоккею словами - "зашквар и воровство".

Традиционные спонсоры чемпионатов мира в этом году отказались спонсировать турнир, который должен пройти в Белоруссии.