Тяжелоатлет из Сочи установил новый рекорд по России

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2 февраля 2021, 17:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С 25 января по 1 февраля в Белгородской области проходил Кубок России по тяжелой атлетике.



В ходе соревнований рекорд поставил представитель Кубани — Вячеслав Яркин из Сочи. Спортсмен взял "золото" и поднял 348 килограмм, улучшив предыдущий результат.



Золотые медали получили и другие кубанские спортсмены: Антоний Савчук из Краснодара и Ксения Баракина из станицы Кущевской. Призёрами турнира стали также краснодарка Анастасия Романова, получившая "серебро", и Ани Саргсян из станицы Новомышастовской с бронзовой медалью.



Всего на чемпионате от Краснодарского края выступили 20 штангистов. По итогам состязаний в общекомандном зачете сборная региона стала второй. Первое место досталось команде из Москвы, третье – тяжелоатлетам из Кемеровской области.