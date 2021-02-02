Елена Вяльбе: Российские спортсмены выступят на ЧМ-2021 по лыжным видам спорта под флагом ОКР

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2 февраля 2021, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Елена Вяльбе, фото skisport.ru

Российские сборные по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу на чемпионатах мира 2021 года будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпиадах и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

Руководитель Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе сообщила, что все сборные из Ассоциации на предстоящих чемпионатах мира будут выступать под названием Russian Ski Federation (RSF), флаг Олимпийского комитета России утвержден. По поводу гимна, федерация ждет решения от Международного олимпийского комитата (МОК) и WADA по поводу использования песни "Катюши". Если не разрешат, российские спортсмены выступят под мелодию FIS, которую 14 января комиссия спортсменов предложила ОКР использовать на Олимпиаде вместо гимна России.

В январе 2020 года вместо Андрея Бокарева, руководившего Ассоциацией лыжных видов спорта России (АЛВСР) с июля 2010 года, стала великая лыжница Елена Вяльбе, продолжающая работать президентом ФЛГР и главным тренером сборной России. АЛВСР – структура, представляющая Россию в Международной лыжной федерации (ФИС).