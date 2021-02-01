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1 февраля 2021, 09:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"

Вчера, 31 января, состоялась игра между баскетбольными клубами "Локомотив-Кубань" и "Зенит". По итогам матча кубанцы уступили команде северной столицы со счётом 90:85.



У "Локо" игры не задалась с самого начала. Первый и второй таймы в пресс-службе "красно-зелёных" назвали "дурным сном" и "сущим кошмаром". К моменту большого перерыва отставание кубанцев от хозяев паркета измерялось двузначным числом. Начиная с третьего тайма "Локо" начал возвращать мячи и в конце игры даже сократил разрыв до пяти очков, однако встреча окончилась победой "Зенита".



Главный тренер кубанской команды Евгений Пашутин рассказал, что "красно-зелёные" много пропустили в начале игры за счёт плохой игры в защите.



В скором времени, 3 февраля, "Локо" встретится с сербским "Партизаном" в матче Еврокубка.