В Омске задержали подозреваемых в убийстве 22-летнего футболиста

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31 января 2021, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: life.ru

Фото: наручники, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

В Омске задержали двух подозреваемых в убийстве экс-игрока футбольного клуба «Иртыш» Егора Дробыша и покушении на убийство его друга. Об этом сообщили в воскресенье, 31 января, в пресс-лубе СК РФ.

Инцидент произошел в переулке на улице Магистральная в Омске около двух часов ночи 27 января.

«Подозреваемые, 30 и 33 лет, заметив на улице двух парней, возвращавшихся домой из магазина с пакетом, сзади напали на них с целью ограбления, при этом ранее судимый 30-летний подозреваемый нанёс удар ножом 22-летнему спортсмену в спину, причинив смертельное ранение, а также тяжело ранил его 21-летнего друга», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что друга футболиста удалось спасти врачам благодаря прохожим, которые оказали ему помощь и быстро вызвали «скорую». Он был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Задержанные мужчины уже дали признательные показания и объяснили, что хотели ограбить молодых людей. Следователи намерены просить об их аресте.