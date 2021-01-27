Бегун Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест

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27 января 2021, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Сергей Шубенков , фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест. В пробе спортсмена обнаружен фуросемид – мочегонный препарат, применяемый для выведения жидкости из организма.

В источнике говорится, что информация уже направлена главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсену.

Кроме того, тренер Шубенкова заявил, что информация не соответствует действительности.

«Нет никаких комментариев, потому что, скажем так, это не соответствует действительности. СМИ хочется писать, пусть пишут», - высказал он.