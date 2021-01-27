В Челябинской области «перезагрузят» Федерацию бокса

Аргументы Недели → Спорт 13+

27 января 2021, 12:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой губернатора

О предстоящей «перезагрузке» Федерации бокса в Челябинской области заявил её губернатор Алексей Текслер. Это было сказано им во время встречи с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлёвым.

На территории региона боксом занимаются в общей сложности 8450 человек, они проживают в 37 муниципалитетах. Поэтому неудивительно, что бокс стал важной темой для главы региона при рассмотрении ряда вопросов по развитию детско-юношеского спорта. При этом южноуральские спортсмены выдают неплохие результаты. Это и подчеркнул Алексей Текслер: «Челябинская область в прошлом году выступила на прошлом чемпионате одной из баз для сборной России. Важно подумать и обсудить вопросы развития бокса. Есть идеи, связанные с перезагрузкой Федерации бокса в области. Хотелось бы, чтобы наших челябинских боксеров в сборной страны становилось больше».

Губернатор отметил, что регион готов к развитию, и в нем в скором времени появится крупный спортивный объект, выполненный на олимпийском уровне. Он позволит проведение полноценных тренировочных сборов. Также во время встречи прошло обсуждения возможности проведения в регионе чемпионата России среди женщин. Вдобавок Алексей Текслер согласился возглавить региональный наблюдательный совет Федерации бокса.