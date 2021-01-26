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26 января 2021, 16:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

jumpball.ru

В баскетбольный клуб “Локомотив-Кубань” перешёл американский тяжелымй форвард Дрю Гордон.



Рост спортсмена составляет 204 см, все — 112 кг. Ранее он играл за сербский “Партизан”, итальянский “Сассари”,турецкий “Банвит” и польскую “Зелену Гуру”. У баскетболиста также имеется небольшой опыт игры в НБА. Девять матчей Гордон сыграл за “Филадельфию”.



В первой половине сезона 20/21 Дрю Гордон играл за саратовский “Автодор”: за время игры в клубе он провёл 13 матчей и набирал в среднем по 8.7 очков. “Дрю является регулярным участником Матчей всех звезд, в каком бы чемпионате он не выступал”, - рассказали в пресс-службе "Локо".



Главный тренер кубанского "Локомотива" Евгений Пашутин дал следующую характеристику нового игрока: "Он отлично защищается, цементирует игру "в краске", хорошо атакует. Дрю добавит нам необходимой ротации "больших" игроков. Из него и Реджи Линча наконец-то сложится наш пазл в игре в посту”.