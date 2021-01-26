ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Спорт 13+

Боксёры Саитов и Мехонцев провели тренировку главе Минспорта Матыцину

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Боксёры Саитов и Мехонцев провели тренировку главе Минспорта Матыцину
rusboxing.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что бокс любят миллионы россиян. Он тоже любит спорт.  Олимпийские чемпионы Олег Саитов и Егор Мехонцев, непобеждённый профессиональный боксёр Александр Беспутин показали главе Минспорта несколько приемов.

Тренировка прошла в московском Центре прогресса бокса.   «Бокс был и остаётся спортивным достоянием страны, джентельменским видом спорта, любимым миллионами россиян, поэтому его развитие – стратегическая для нас задача», - заявил после тренировки министр.

ИЧ

В мире

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о cамом серьезном падении экономики за 100 лет из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о cамом серьезном падении экономики за 100 лет из-за коронавируса

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о cамом серьезном падении мировой экономики за последние 100 лет из-за падении коронавирусной инфекции COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью