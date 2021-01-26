Боксёры Саитов и Мехонцев провели тренировку главе Минспорта Матыцину

Аргументы Недели → Спорт 13+

26 января 2021, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

rusboxing.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что бокс любят миллионы россиян. Он тоже любит спорт. Олимпийские чемпионы Олег Саитов и Егор Мехонцев, непобеждённый профессиональный боксёр Александр Беспутин показали главе Минспорта несколько приемов.

Тренировка прошла в московском Центре прогресса бокса. «Бокс был и остаётся спортивным достоянием страны, джентельменским видом спорта, любимым миллионами россиян, поэтому его развитие – стратегическая для нас задача», - заявил после тренировки министр.