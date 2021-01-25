Южноуралец стал победителем Moscow Open 2021 в жестком разделе кикбоксинга К1

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25 января 2021, 15:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Известный боец, уроженец Копейска Виктор Михайлов, вернувшийся в состав сборной Челябинской области после двухлетнего перерыва, взял верх над тремя соперниками, в том числе нокаутом. Несмотря на серьезную травму.

В селе Лучинское Московской области состоялись традиционные Всероссийские соревнования Moscow Open по кикбоксингу. В них выступили более 1400 спортсменов из 48-ми регионов, которые разыграли награды в дисциплинах К1, фулл-контакт, поинтфайтинг, лайт - контакт, жесткий стиль с предметом и жесткий стиль. Во всех возрастных группах – от детей до взрослых.

Представитель челябинского клуба кикбоксинга К1 «Клуб 74» Виктор Михайлов, выступающий за Челябинскую область и Пермский край, был одним из самых титулованных бойцов не только в своем, но и во всех разделах турнира. Чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, шестикратный чемпион России. Однако из-за сильного ушиба ребер, случившегося накануне вылета в Москву, его участие в Moscow Open оказалось под большим вопросом. Подопечный старшего тренера сборной Челябинской области в разделе К1 Игоря Курбатова и заслуженного тренера России Сергея Матвеева из Соликамска все же вышел в ринг. Взяв верх в весовой категории до 63,5 килограммов над кандидатами в мастера спорта Никитой Зацепиным из Воронежской области, Павлом Поповым из Республика Саха (Якутия), нокаутом, и Эльдаром Вахрушевым из Волгоградской области. Но, в первую очередь, над собой – болью и сомнениями. Потому что даже легкое прикосновение к ушибу было очень болезненно, не говоря уже про пропущенные, хоть и редкие, удары.

- Эти в общем-то далеко не самые сильные по составу соревнования неожиданно оказались для меня, пожалуй, самыми сложными в карьере, - поделился мастер спорта России международного класса Виктор Михайлов. – И, признаюсь, после каждого боя были мысли сняться с турнира. Настолько были неприятные ощущения. Но это был мой первый старт за сборную Челябинской области с 2018 года, в 2019 и 2020 годах я давал зачет Пермскому краю и Москве. Очень хотелось победно возобновить выступления за свой родной регион. И порадовать своих родных, семью, жену, девятимесячного сына. Пришлось потерпеть, но это того стоило.

Отметим, что Виктор Михайлов был единственным участником из Челябинской области в самом жестком разделе К1. В других дисциплинах представительство нашего региона было более солидным. И южноуральцы завоевали в них 11 золотых медалей и семь чемпионских поясов. Их вручали только сильнейшим среди мужчин и женщин. Победителями в разделе поинтфайтинг стали Александр Бобров (84 кг, 89 кг, абсолютная категория), Дмитрий Мартынов (94 кг), Анастасия Букина (девушки, 65 кг и свыше 65 кг). В лайт-контакте победили Александр Лузин (69 кг), Кирилл Воробьев (79 кг), Алена Пичужкина (48 кг) и Анастасия Букина (девушки, 65 кг и свыше 65 кг).