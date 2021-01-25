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Аргументы Недели Спорт 13+

Юные хоккеисты вышли на лед со звездами челябинского «Трактора»

, 10:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Юные хоккеисты вышли на лед со звездами челябинского «Трактора»
Несмотря на мороз, ребят пришло очень много. Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Мастер-класс на новой хоккейной коробке организовали клуб «Трактор» и Русская медная компания.

Новая современная площадка для юных хоккеистов появилась во дворе школы № 68 имени Евгения Родионова в Ленинском районе Челябинска.

Торжественное открытие объекта и мастер-класс для местных мальчишек от ведущих игроков черно-белых состоялись 24 января. Несмотря на мороз, ребята с удовольствием вышли на лед. Секретами мастерства с ними поделились хоккеисты Илья Карпухин, Виталий Кравцов и тренер Олег Приданников. Приехал на праздник и талисман клуба – белый медведь. 

Илья Карпухин – воспитанник и игрок клуба «Трактор». Он рассказал журналистам, что встал на коньки в четыре года и поначалу тоже занимался на ледовой площадке в одном из дворов на АМЗ. Выступал за молодежную команду «Белые медведи» и юниорскую сборную России. Принимал участие во всероссийском турнире юных хоккеистов «Золотая шайба».

Юные хоккеисты вышли на лед со звездами челябинского «Трактора»

 «Мне было 10 лет, когда я сыграл в финальном матче «Золотой шайбы» в «Лужниках», кубок за победу «Белым медведям» вручал Владимир Путин, – рассказывает Илья. – Челябинск – это кузница хоккейных кадров, будущие чемпионы начинают играть именно во дворах, поэтому очень важно, чтобы у них была возможность всегда выйти на лед».

Это уже пятый спортивный объект, построенный в рамках проекта «РМК – детям». Организаторами проекта выступила Русская медная компания и клуб «Трактор» при поддержке правительства Челябинской области.

«Этот проект не только инфраструктурный, это – дань уважения богатым хоккейным традициям, которыми по праву гордится наш город, – отметил Анатолий Еремин, директор обособленного подразделения АО «Русская медная компания» в г. Челябинске. – Очень отрадно видеть сегодня здесь большое количество ребят, которые пришли сюда из-за большого желания заниматься спортом. Искренне надеюсь, что, пообщавшись вживую со своими кумирами, ребята станут достойными учениками челябинских прославленных хоккеистов».

Юные хоккеисты вышли на лед со звездами челябинского «Трактора»

Напомним, четыре хоккейные площадки в этом году построили в Челябинске и одну – в Коркино. На строительство и обслуживание этих площадок РМК направила 30 миллионов рублей.

Юные хоккеисты вышли на лед со звездами челябинского «Трактора»

Юные хоккеисты вышли на лед со звездами челябинского «Трактора»

Юные хоккеисты вышли на лед со звездами челябинского «Трактора»

Юные хоккеисты вышли на лед со звездами челябинского «Трактора»

Юные хоккеисты вышли на лед со звездами челябинского «Трактора»

Юные хоккеисты вышли на лед со звездами челябинского «Трактора»