Юные хоккеисты вышли на лед со звездами челябинского «Трактора»

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25 января 2021, 10:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Несмотря на мороз, ребят пришло очень много. Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Мастер-класс на новой хоккейной коробке организовали клуб «Трактор» и Русская медная компания.

Новая современная площадка для юных хоккеистов появилась во дворе школы № 68 имени Евгения Родионова в Ленинском районе Челябинска.

Торжественное открытие объекта и мастер-класс для местных мальчишек от ведущих игроков черно-белых состоялись 24 января. Несмотря на мороз, ребята с удовольствием вышли на лед. Секретами мастерства с ними поделились хоккеисты Илья Карпухин, Виталий Кравцов и тренер Олег Приданников. Приехал на праздник и талисман клуба – белый медведь.

Илья Карпухин – воспитанник и игрок клуба «Трактор». Он рассказал журналистам, что встал на коньки в четыре года и поначалу тоже занимался на ледовой площадке в одном из дворов на АМЗ. Выступал за молодежную команду «Белые медведи» и юниорскую сборную России. Принимал участие во всероссийском турнире юных хоккеистов «Золотая шайба».

«Мне было 10 лет, когда я сыграл в финальном матче «Золотой шайбы» в «Лужниках», кубок за победу «Белым медведям» вручал Владимир Путин, – рассказывает Илья. – Челябинск – это кузница хоккейных кадров, будущие чемпионы начинают играть именно во дворах, поэтому очень важно, чтобы у них была возможность всегда выйти на лед».

Это уже пятый спортивный объект, построенный в рамках проекта «РМК – детям». Организаторами проекта выступила Русская медная компания и клуб «Трактор» при поддержке правительства Челябинской области.

«Этот проект не только инфраструктурный, это – дань уважения богатым хоккейным традициям, которыми по праву гордится наш город, – отметил Анатолий Еремин, директор обособленного подразделения АО «Русская медная компания» в г. Челябинске. – Очень отрадно видеть сегодня здесь большое количество ребят, которые пришли сюда из-за большого желания заниматься спортом. Искренне надеюсь, что, пообщавшись вживую со своими кумирами, ребята станут достойными учениками челябинских прославленных хоккеистов».

Напомним, четыре хоккейные площадки в этом году построили в Челябинске и одну – в Коркино. На строительство и обслуживание этих площадок РМК направила 30 миллионов рублей.