Российских лыжников дисквалифицировали из-за инцидента Большунова с финским спортсменом Йони Мяки

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24 января 2021, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Большунов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Команду российских спортсменов дисквалифицировали на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит около финского города Лахти. В Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщили, что российский лыжник Александр Большунов ударил финна Йони Мяки на финальном этапе эстафеты на 30 километров.

Во время финального этапа эстафеты финский лыжник подрезал россиянина. Александр Большунов попытался отмахнуться палкой и ударил ей соперника. После финиша россиянин врезался в финского спортсмена и сбил его с ног. В FIS отметили, что Большунов получит персональную дисквалификацию, ее срок не уточняется. Лыжник уже извинился перед финном.

Эстафетную гонку выиграла команда Норвегии с результатом один час 7 минут 56,8 секунды. Второй результат у лыжников из Финляндии ( - 40,9 секунды). Третьими гонку завершила команда россиян в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова. Но из-за дисквалификации команды их результат аннулирован.

Тренер сборной России Егор Сорин в эфире «Матч ТВ» рассказал, что руководство Федерации лыжных гонок России намеренно опротестовать решение о дисквалификации. По словам Сорина, президент федерации Елена Вяльбе уже пошла в судейскую, чтобы подать протест.

Вторая команда российских лыжников, за которую бежали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов, пришла четвертой. Из-за дисквалификации команды с Большуновым в составе бронза досталась ей.