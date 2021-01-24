В соцсетях обсуждают Александра Головина, игравшего в составе «Монако» против «Марселя»

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24 января 2021, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рамблер

vk.com/alexgolovin17

В соцсетях французы сегодня обсуждают российского футболиста Александра Головина, выступающего за команду «Монако». Несколько французских изданий назвали Головина лучшим игроком встречи «Монако» — «Марсель», одним из лучших в составе «Монако».

«24-летний полузащитник оживил игру своей команды, предлагал правильные решения, быстро действовал в одно касание и практически не ошибался», - оценило нападающего здание Le Figaro.

В топовом матче чемпионата Франции, пропустивший почти полгода в 2020 году полузащитник Александр Головин, вышел на второй тайм игры против «Марселя». Он буквально перевернул ход встречи, сделав две результативные передачи, после одной из которых был забит победный гол.

Как французы комментируют игру Головина, пишет Рамблер: «Как же играет Головин, это просто замечательно!», «Мы забили все три гола со стандартов, но они ведь тоже считаются. Игру сделали футболист со скамейки — Царь Головин и Йоветич».

«Головин и Йоветич реально классные!» «Голо, люблю тебя! Ты подаешь с угловых как бог!» «Головин никогда не должен пропадать из стартового состава. Он — наш ангел», «У Головина золотая правая нога и хирургическая точность», - считают больщики «Монако».

Один из болельщиков «Марселя» вспомнил российский допинговый скандал, который тянется последние несколько лет: «Головин слишком силен, этот собачий сын накачан русским допингом» .