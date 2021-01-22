Хабаровские игроки в го примут участие в фестивале чемпионата мира

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22 января 2021, 11:56 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Москве, после долго перерыва состоялся оргкомитет чемпионата мира по Го. Председателем стал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики - Алексей Чекунков. Чемпионат мира состоится во Владивостоке с 3 по 7 июня. Хабаровчане примут участие в фестивале чемпионата.

Всемирный фестиваль Го «Genius Extreme" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, и он пройдет во Владивостоке в дни проведения 41-го Чемпионата мира по Го. Цель проекта – создание моды на интеллектуальное развитие молодежи на примере игры Го. Алексей Чекунов и председатель Наблюдательного совета Российской федерации Го Виталий Несис дали старт челленджу "100 дней до Всемирного фестиваля Го «Genius Extreme».

- У нас такая большая страна, в ней столько регионов, что вся страна сможет сыграть партию в Го. Я желаю каждому региону сделать самый лучший ход. Если нам не хватит ходов, то мы вместе доиграем во Владивостоке. Я приглашаю всех во Владивосток, и считаю, что приход интересной азиатской игры в нашу великую Евроазиатскую страну, несомненно, хорошая тенденция. Будем ее поддерживать и развивать. Играйте в Го, - отметил Алексей Чекунов.

В заседании оргкомитета приняла участие заместитель Председателя Правительства Приморского края Елена Бронникова. В режиме ВКС обсудили ключевые вопросы по подготовке к предстоящим событиям в июне 2021 года во Владивостоке. В частности, речь шла о формате проведения, организации и финансировании международных событий. Было принято решение проработать сценарий проведения международного соревнования - 41-го Чемпионата мира в онлайн формате, чтобы быть готовыми соблюсти все предписания и нормы, касающиеся ковид-ограничений, действующих в регионе. Есть надежда, что фестиваль Го «Genius Extreme» получится провести офлайн.

- Впервые в истории Чемпионата мира участие в нем смогут принять любители со всего мира. Мероприятие получило поддержку Президента Российской Федерации. Мы выиграли грант. Этот фестиваль станет визитной карточкой Дальнего Востока во всем мире. Отмечу, что Чемпионат мира по Го состоится. Международная федерация Го подтвердила сроки проведения. Сегодня на оргкомитете мы утвердили гибридную схему, на случай если будут перекрыты границы. Тогда участники смогут играть онлайн, - рассказал директор дирекции Михаил Емельянов.

К разговору также были подключены губернаторы дальневосточных регионов, а также специалисты Минспорта России.