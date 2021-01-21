«Зенит» наносит крупное поражение «Риге» - 4:0

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21 января 2021, 18:14 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в четверг, 21 января на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае состоялась первая товарищеская встреча между «Зенитом» и «Ригой», трижды чемпионом Латвии. Судейство на этом сборе будет осуществлять федерация футбола ОАЭ. Сегодня арбитром на матче был Ахмед Саед.

Согласование времени проведения контрольных игр в ходе тренировочных сборов – дело тонкое. Вы помните, как сорвался матч «Зенит» - «Спартак» из-за того, что не сошлись на один день планы подготовки команд. А жаль, найти сильного соперника на спарринг трудно – ведь в ведущих чемпионатах Европы сейчас в разгаре национальные турниры. Так что имеем то, что удалось найти. Впрочем, это вопрос – надо ли на первом сборе играть с сильными соперниками. Ведь в это время должна закладываться база функциональной подготовки, которая у «Зенита» не выдержала сравнения с оппонентами по Лиге чемпионов. Потому нагрузки в межсезонье явно требуется увеличить, а значит, не стоит переживать из-за отсутствия на первом сборе именитых соперников. Как сегодня выяснилось, второй сбор будет проходить здесь же. Это связано с проблемами с перелетами и, кроме того, на этой базе очень хорошие условия.

Игра началась с атак зенитовцев, рижане обороняются. "Рига" держит мяч, стараясь измотать "Зенит", переводы с фланга на фланг сейчас просматриваются в их игре. Завязла борьба за мяч в центре поля, позиционные атаки командам пока не даются. Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу. Щетинин прострелил во вратарскую с правого края штрафной, только вот Дриусси не смог замкнуть эту передачу. Хорошую атаку организовали зенитовцы и Малком ударом со штрафной попадает в штангу. С 15 мин. игроки «Зенита» больше владеют мячом, много передач, отрабатываются приемы удержания мяча и точности приема мяча. А футболисты "Риги" начинают паниковать, как только мяч оказывается у них. Куда-то спешат все время, что-то очень сложное придумывают. Игроки российского клуба с каждой минутой отвоевывают все больше пространства, "Рига" старается отвечать своевременным прессингом. Борьбы в игре все больше, темп спал, а игровых комбинаций все меньше.

На 34 мин. Себастьян Дриусси открывает счет с подачи Азмуна - 1:0: Сердар Азмун вбежал в штрафную и откатил мяч в центр, куда и набежал Дриусси, отправивший игровой снаряд точно в нижний угол.

На 36 мин. Вендел дальним ударом забивает гол и увеличивает преимущество «Зенита» - 2:0: Вендел решил продемонстрировать удар с дальней позиции. Пурнису вроде и удалось мяч остановить, но тот всё равно отскочил в ворота. Ошибка вратаря и игроков команды, которые не смогли выйти из обороны.

Все игроки «Зенита» отмечают положительные изменения в поведении и игре Вендела, который все время улыбается, у него всегда хорошее настроение и это положительно сказывается на всей команде. Перерыв, команды уходят отдыхать.

На второй тайм "Зенит" вышел в новом составе. Сейчас будем разбираться кто вышел играть.

Одоевский, Круговой, Мусаев, Чистяков, Прохин, Барриос, Мостовой, Ерохин, Оздоев, Шамкин, Крапухин. Именно такой состав сейчас у российского коллектива. "Зенит" в позиционной атаке, "Рига" бегает в контратаки. Но пока ни те, ни другие не преуспевают. "Зенит" уже долгое время контролирует игру на половине поля противника, но всё это без ударов по воротам. Нет опасных моментов во втором тайме. Очень много взаимных потерь, ошибок в передачах. Обратная замена в составе "Зенита".

Ерохин получил повреждение и не сможет продолжить игру. Щетинин вновь на поле. Команды пытаются использовать высокий прессинг, только вот результата никакого. Темп пока нельзя назвать высоким. "Зенит" старается держать мяч, а "Рига", видимо, ждет своего шанса. Игроки "Риги" забросами из глубины пытаются начать атаки, но получается не очень удачно. Владея мячом, "Зенит" не торопится, долго катает его в центре поля, не спешит. Ждет, когда соперник раскроется. Очень много передач используют футболисты "Риги", до ворот соперника приблизиться сложно. Совсем упал темп в последние минуты. Команды ничего не показывают, кроме безадресных навесов. Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения. Два подряд угловых подали игроки "Зенита", но толку от этого факта никакого.

На 84 мин. арбитр назначает пенальти в ворота «Риги». Штрафной исполнял Мостовой и счет стал - 3:0: точен Мостовой! Сделал паузу перед ударом и положил мяч в цель.

На 90 мин. Карпухин забивает гол и увеличивает счет до 4:0: бросили играть уже игроки из "Риги", а вот Крапухин не бросил. Получил он мяч на правом краю штрафной, после чего переправил его в дальний угол. Звучит финальный свисток, фиксирующий первую победу зенитовцев на этом сборе.