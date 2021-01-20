ФК «Челябинск» приступил к тренировкам

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 января 2021, 17:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлены пресс-службой ФК «Челябинск»

Игроки команды вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части первенства в группе 4 Профессиональной футбольной лиги.

Погода пока не балует — заниматься приходится в весьма жестких условиях, когда столбик термометра практически каждый день показывает минус 20 градусов. Но таковы реалии нашего климата.

Команда занимается в двухразовом режиме, чередуя занятия в тренажерном зале с беговыми тренировками на открытом воздухе, на стадионе «Сигнал».

В ближайших планах у команды интенсивные занятия направленные, прежде всего, на улучшение физических кондиций, затем в феврале традиционный предсезонный турнир на Кубок Заслуженного работника физической культуры - Михаила Шафигулина, ну а дальше — сборы в Сочи с 12 февраля.

- Проблем с формой ни у кого нет, ребята профессионалы, дома все индивидуально занимались, выполняли комплекс упражнений, которые им дает тренерский штаб, поэтому здесь никаких проблем нет, - подтверждает главный тренер нашей команды Михаил Сальников. - Сейчас ближайшие две недели будем тренироваться в двухразовом режиме. В основном это аэробная работа, сила. Каждый день на вечернем занятии у нас тренажерный зал и беговые упражнения, а утром — работа в зале над техникой. В принципе, ничего другого здесь не придумать, это традиционные вещи. Сейчас главное подтянуть физические кондиции.