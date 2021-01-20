Захарова оценила решение лишить Минск чемпионата мира по хоккею

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20 января 2021, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении Минска права провести чемпионат мира в 2021 году является политизированным и предвзятым.

"Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации", - отметила Захарова в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Захарова отметила, что Россией уже пройдено большое число "подобных заходов" при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Каждую неделю тот или иной политический деятель призывал лишить нашу страну турнира.

При этом приехавшие гости увидели, как Россия умеет проводить такие мероприятия: "И страна потрясающая, и инфраструктура туристическая есть".

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