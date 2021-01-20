Турнир по самбо собрал в южноуральской столице больше трехсот юных участников

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20 января 2021, 10:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото представлено общественным движением «ЗА ПРАВДУ»

В Челябинске состоялись новогодние спортивные встречи «Битва ЗА ПРАВДУ», в которых сошлись более трехсот юных спортсменов из различных городов Урала. 18 приехавших на турнир команд в общей сложности насчитывали 324 юношей и девушек.

Организатором встреч выступил спортивный клуб «Буревестник», а соорганизатором – общественное движение «ЗА ПРАВДУ». Координатор Челябинского регионального отделения движения Владимир Гуржей перед началом поединков обратился ко всем приехавшим с приветственной речью. После этого прозвучал гимн РФ и турнир начался. Спортсмены из Челябинска, Тюмени, Курганской области, Златоуста, Троицка, Бакала и ряда других городов оспаривали друг у друга право стать лучшими в этом виде борьбы. В итоге лучшими были признаны ребята из города Щучье. За ними – спортивный клуб «Восход» из Челябинска. Третье место осталось за Увельской ДЮСШ.

Всего во время встреч было разыграно 176 медалей, входивших в 44 комплекта различных категорий. Также победителям были вручены кубки и грамоты.