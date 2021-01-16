Заявление об уходе фигуристки Константиновой из академии Плющенко сделала продюсер Рудковская

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16 января 2021, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт-Экспресс

Яна Рудковская, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Заявление об уходе фигуристки Станиславы Константиновой из академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» сделала музыкальный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона, фигуриста-одиночника Евгения Плющенко Яна Рудковская.

Несколько дней назад спортивный СМИ написали новость том, что Станислава Константинова покинула «Ангелов Плющенко» из-за разногласий в тренировочном процессе. С Константиновой работал тренер Александр Волков.

По признанию Рудковской, у нее хорошие отношение со Станиславой Константиновой. Продюсер уточнила, что Станислава никогда не тренировалась у Плющенко, и она не знает, почему фигуристка рассталась со своим тренером. По ее мнению, тренер дал многое своей воспитаннице, и лучше узнать у него, что произошло. "Я не в секте под названием «Фигурное катание и спорт»", - подчеркнула бизнесвумен.

Яна Рудковская довольна, как Константинова выступала в ледовом шоу «Лебединое озеро». Как отметила продюсер, у Стаси была сложная роль, и она в ней была хороша. Как продюсер Рудковская видит сотрудничество с молодой, талантливой и изящной Константиновой в будущем.