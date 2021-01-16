Заявление об уходе фигуристки Константиновой из академии Плющенко сделала продюсер Рудковская

Заявление об уходе фигуристки Станиславы Константиновой из академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» сделала музыкальный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона, фигуриста-одиночника Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Несколько дней назад спортивный СМИ написали новость том, что Станислава Константинова покинула «Ангелов Плющенко» из-за разногласий в тренировочном процессе. С Константиновой работал тренер Александр Волков.
По признанию Рудковской, у нее хорошие отношение со Станиславой Константиновой. Продюсер уточнила, что Станислава никогда не тренировалась у Плющенко, и она не знает, почему фигуристка рассталась со своим тренером. По ее мнению, тренер дал многое своей воспитаннице, и лучше узнать у него, что произошло. "Я не в секте под названием «Фигурное катание и спорт»", - подчеркнула бизнесвумен.
Яна Рудковская довольна, как Константинова выступала в ледовом шоу «Лебединое озеро». Как отметила продюсер, у Стаси была сложная роль, и она в ней была хороша. Как продюсер Рудковская видит сотрудничество с молодой, талантливой и изящной Константиновой в будущем.
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