О перспективах «Зенита» в 2021 году

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15 января 2021, 16:58 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Футбольный клуб «Зенит» продолжает подводить итоги осенне-зимней части чемпионата России. Команда в РПЛ идет на первом месте с отрывом в 4 очка, Артем Дзюба и Сердар Азмун лидируют в споре бомбардиров. Статистика сплошь приятная, но перспектива такая,что через пару лет «Зенит» может потерять шестерых немаловажных игроков просто из-за возраста.

Причем подменить их некем, ведь Лунев (29), Оздоев (28) и Кузяев (27) не мальчики. И одновременно ни один из тройки - не готовый лидер. Молодые Вендел (23), Малком (23) и Дриусси (24) тоже не обязательно потащат за собой, поскольку нет в них характера Данни. Мигель, невзирая на сложные травмы, хотел играть за «Зенит», а эти ребята скорее зарабатывают деньги.

Академия не спасает, юных в основе нет. Ближайшей весной достаточно потерять трех человек из-за травм или болезней – Дзюбу, Ловрена и Ракицкого, чтобы «Зенит» посыпался в РПЛ без основного центра защиты и лидера в атаке. Давайте разберемся в конечном итоге, кто нужен "Зениту"?

В команде только два качественных центральных защитника - Ловрен и Ракицкий. Молодой Данила Прохин талантлив, но к основе пока не готов. Дуглас Сантос может сыграть в центре, но это не его профильная позиция. Плюс ко всему тот же Ракицкий за последний год заметно сдал, что вынуждает селекционный отдел усилить работу по поиску игрока в центр обороны.

Осенью «Зенит» проявлял интерес к Артему Мещанинову из «Балтики», но даже если эту идею в Петербурге не забросили, трансфер 24-летнего россиянина можно расценивать как усиление скамейки запасных. Под основу защитника нужно искать в Европе, а значит, придется расчищать место под легионера. И тут без продажи Дриусси не обойтись.

У «Зенита» самая мощная пара форвардов в РПЛ. Дзюба и Азмун разделили звание лучшего бомбардира в прошлом сезоне, в нынешнем они вновь в топе: у каждого по 11 забитых мячей. Но в случае травмы достойной альтернативы ни одному из них нет. Плюс стоит держать в уме возможную продажу Азмуна, на которого сохраняется спрос в Европе, а сам игрок не раз подчеркивал желание попробовать себя на другом уровне.

«Зенит», судя по всему, не против усилить атакующую линию, но пока скорее нацелен на вингеров. При этом большой активности от клуба зимой ждать не стоит. У Семака объективно лучший состав в лиге, комфортное преимущество над конкурентами и отсутствие еврокубков весной. При таких раскладах команда должна дошагать до третьего чемпионства подряд и без крупных трат зимой. Летом же нужно ждать точечного усиления. Одной из главных целей клуба остается аргентинский хавбек «Удинезе» Родриго де Пауль, за которого итальянцы хотят получить не менее 35 млн евро.

В сезоне-2020/2021 нападающий в 21 матче чемпионата Бразилии забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Гремио» рассчитан до 2024 года. На возможное приобретение Де Пауля не повлияет лимит на легионеров в РПЛ: аргентинец займёт освободившуюся вакансию в случае ухода Себастьяна Дриусси или Сердара Азмуна. Не исключено, что "Зенит" будет искать замену Барриосу и вернёт из аренды Эмануэля Мамману. В кулуарах обсуждают и вариант смягчения лимита с сезона 2021/22 годов.

Сергей Семак прямо на пресс-конференции заявил, что «Зенит» уже несколько трансферных окон не может найти игрока на эту позицию левого вингера. С учетом возможного ухода Дриусси эта позиция будет приоритетной для укрепления. Самый вероятный кандидат - 23-летний бразилец Пепе из «Гремио». Его трансфер оценивается в 15 млн евро, агент игрока уже подтвердил интерес «Зенита». Проблема в том, что на Пепе также претендуют «Порту» и «Севилья». И если «Зенит» готов подождать с трансфером игрока до лета, то португальский и испанский клубы - нет.

Есть и альтернативы. Несколько недель назад появилась информация о возможном трансфере вингера «Штутгарта» Николаса Гонсалеса. Трансфермаркт оценивает его трансфер в 16 млн евро, однако «Штутгарт» не готов продать аргентинца в Россиию дешевле 20 млн. При этом итальянским клубам, также проявляющим интерес к игроку, установлен ценник в 10-12 млн.

Кто в таком раскладе может уйти из "Зенита"? Первый в списке на выход - Себастьян Дриусси. История давняя, клуб готов при наличии адекватного предложения.

Возможно, в аренду уйдет Данил Круговой, который также недоволен своей ролью - а именно отсутствием игрового времени. В том случае, если «Зенит» закроет позицию центрального полузащитника, а Дуглас Сантос вернется на левый фланг обороны, с учетом наличия Жиркова Круговой «Зениту» в заключительной части сезона вряд ли понадобится. Также в аренду можно отдать и Леона Мусаева.

Возможно, зима и лето 2021-го - лучшее время и для того, чтобы выгодно продать Сердара Азмуна в Европу. Интерес к нему был, да и предложения еще наверняка будут. Сердару 25, он в расцвете сил и является самым эффективным форвардом лиги на данный момент. Казалось бы зачем его продавать? Но в этом и кроется вся проблема: если сейчас его не продать, то осенью у него зканчивается контракт, он станет свободным агентом и уйдет бесплатно,

«Зенит» нашел замену Сердару Азмуну в Германии. Сообщается, что питерский клуб хочет купить Андре Силву у «Айнтрахта» за 30 млн евро. Сейчас Силве 25 лет, он родился и вырос в Португалии и начинал карьеру в «Порту». На его счету 37 матчей за национальную команду своей страны.

По данным пресс-службы клуба, «Зенит» уже общался с «Айнтрахтом» и обсуждал возможный трансфер Силвы. Немецкое издание пишет, что «сине-бело-голубые» готовы заплатить «Айнтрахту» 30 миллионов евро, а самому Андре дать зарплату в размере 5 млн евро в год.

При этом сам Силва хочет вернуться в Италию, где в его услугах заинтересован туринский «Ювентус», в котором выступает Криштиану Роналду. Но 5 млн евро в год, как говорится, на дороге не валяются.

Ранее сообщалось, что в Германии есть претендент на Азмуна. Сердар вполне может перейти в «Боруссию» из Дортмунда, которая активно ищет замену травмированному Эрлингу Холланду. При этом «Зенит», якобы, получит за Азмуна лишь 20 миллионов евро.

Зимнее трансферное окно в России еще не открылось - заявлять новых игроков наши клубы смогут только в период с 29 января по 25 февраля. Но все они активно ищут футболистов, чтобы закрыть слабые зоны. Семак обозначил ключевые позиции, нуждающиеся в усилении для лидера РПЛ. Приоритетная позиция: плеймейкер.

Несмотря на откровенную неудачу в Лиге чемпионов, «Зенит» остается в РПЛ командой с самой широкой обоймой. Для третьего подряд титула чемпиона нынешнего состава, скорее всего, хватит. Но соперники тоже научились действовать против весьма однобокой атаки петербуржцев. Вместе с тем потеря Дзюбы или Азмуна - это вообще большая проблема для команды Сергея Семака. Как и в случае со «Спартаком», частично решить ее может качественный плеймейкер (диспетчер). Ну, и дабы не возникало пожарной ситуации с форвардами, Дзюбе с Азмуном не помешал бы конкурент.

Пресс-служба «Зенита» в официальном твиттере клуба обнародовала расписание товарищеских матчей на первых зимних сборах, которые стартуют 15 января в ОАЭ. Первым соперником команды Семака по контрольным матчам станет чемпион Латвии футбольный клуб «Рига» - матч пройдет 21 января. В воскресенье, 24 января, «Зенит» встретится с действующим чемпионом Узбекистана «Пахтакором». В тот же день «сине-бело-голубые» сыграют с «Шахтером» из Солигорска. Заключительный матч первых зимних тренировочных сборов состоится 27 января - «Зенит» встретится с «Уралом». Информация о трансляциях товарищеских встреч будет опубликована позднее.

Решение о месте второго сбора (первый – с 15 по 27 января) зависит как раз от поиска крепких спарринг-партнеров для команды Семака. У «Спартака» дата второго сбора уже известна: 28 января - 8 февраля, Дубай. Товарищеский матч в ОАЭ не нарушит турнирных планов клубов, которые в РПЛ уже провели между собой оба матча (1:1 и 3:1 - в пользу «Зенита»), весной команды могут пересечься только в Кубке России.