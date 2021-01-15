Приморский клуб

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15 января 2021, 06:38 [ «Аргументы Недели. Владивосток», sakhalin.info ]

Алексей Ан

В приморском «Адмирале» серьезные перемены. С сегодняшнего дня директором клуба стал спортивный функционер с Сахалина Алексей Ан, а президентом – Олег Кожемяко. Отметим, что Ан и Кожемяко работали в одной команде на «Сахалине».

В 2016 году Алексей Ан был руководителем спортклуба «Сахалин», в котором были входили футбольная, хоккейная и волейбольная команды.

За время руководства Алексея Ана хоккейная команда клуба дважды становилась чемпионом Азиатской лиги в 2018/2019 и 2019/2020 годах.

В свою очередь президент клуба с сегодняшнего дня – Олег Кожемяко. Он сменил на этой должности Заирбека Юсупова, экс-гендиректора ВМТП. Ранее эта компания являлась спонсором команды «Адмирал».

Напомним, что губернатор Приморья разбирается в вопросах спортивного менеджмента к тому же, глава Приморья — поклонник активного образа жизни и занимается несколькими видами спорта. Компетентность главы региона подтверждает статус председателя комиссии по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» в Государственном Совете России.

Власти Приморского края надеются, что перестановки в кадрах хоккейного клуба смогут увеличить эффективность управления «Адмиралом» в регионе.