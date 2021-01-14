Теннисистка без 5 пальцев достигла больших спортивных успехов

Аргументы Недели → Спорт 13+

14 января 2021, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

Перед началом весеннего локдауна позже всех тренировку в британском Национальном теннисном центре закончила Франческа Джонс. Двадцатилетняя девушка и после ходила в спортивный зал, который они вместе с отцом создали в гараже.



Тренировки позволили выйти спортсменке в четвертьфинал после возобновления сезона. Они для Джонс особо важны, так как у неё частично отсутствуют пальцы на руках и ногах. Приходится большое внимание уделять физическим тренировкам.



Джонс родилась с редким генетическим заболеванием, дисплазией, из-за которого отсутствуют пять пальцев. У нее по четыре пальца на обеих руках и левой ноге, а на правой – всего три. В детстве врачи говорили девочке, что спортивная карьера для неё закрыта. Но Джонс не согласилась с этим и решила доказать обратное. Правда, для этого пришлось перенести большое количество операций.



Из-за заболевания она использует ракетку меньшего веса. Проблемы со стопами заставляют её интенсивно заниматься физической подготовкой, чтобы держать равновесие. Джонс считает, что болезнь является преимуществом. Она дала ей независимость и стремление лучше изучить жизнь. Сейчас спортсменка вышла в основную сетку Australian Open.



