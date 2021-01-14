Тарасова оценила Плющенко, построившего коттеджи для Трусовой и Косторной: «Он ещё не тренер»

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14 января 2021, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Плющенко, Липницкая и Ильиных, фото из соцсети

Знаменитый тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила Евгения Плющенко, построившего коттеджи для фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной рядом с катком.

В новом доме также начала жить и чемпионка Олимпиады-2014 Юлия Липницкая, работающая тренером в «Ангелах Плющенко».

Татьяна Тарасова понимает, что наличие своей базы - это прекрасно, отлично, когда рядом с катком есть база и не надо после тренировки тратить время на возвращение домой.

Тарасова, комментируя новости, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко построил коттеджи для своих подопечных, сказала:

«Это здорово и удобно для работы! Какой это перебор? Можно только поздравить».

Но, по ее мнению, еще неизвестно, каким будет тренер Плющенко. «Он ещё не тренер», — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».

Плющенко показал фото коттеджей, в которых живут Трусова, Косторная и Липницкая.