Тарасова оценила Плющенко, построившего коттеджи для Трусовой и Косторной: «Он ещё не тренер»
14 января 2021, 18:25[ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила Евгения Плющенко, построившего коттеджи для фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной рядом с катком.
В новом доме также начала жить и чемпионка Олимпиады-2014 Юлия Липницкая, работающая тренером в «Ангелах Плющенко». Татьяна Тарасова понимает, что наличие своей базы - это прекрасно, отлично, когда рядом с катком есть база и не надо после тренировки тратить время на возвращение домой. Тарасова, комментируя новости, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко построил коттеджи для своих подопечных, сказала:
«Это здорово и удобно для работы! Какой это перебор? Можно только поздравить». Но, по ее мнению, еще неизвестно, каким будет тренер Плющенко. «Он ещё не тренер», — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс». Плющенко показал фото коттеджей, в которых живут Трусова, Косторная и Липницкая.
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