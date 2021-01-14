Экс-звезда фильмов для взрослых вошла в совет директоров «Вест Хэма», теперь фанаты хотят поближе познакомиться с руководством

Аргументы Недели → Спорт 13+

14 января 2021, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Это теперь Эмма-Джейн Эвелин Бентон-Хью – солидная дама, жена совладельца известного лондонского футбольного клуба и мать двоих детей. А вот поклонники помнят ее как горячую штучку Ив Ворли, которая не стеснялась демонстрировать всему миру свои прелести.

Новость о том, что порнозвезда пикантных сцен начала нулевых вошла в совет директоров «Вест Хэма», футбольные фанаты восприняли неоднозначно. Британские СМИ пишут, что все дело в коронавирусных протоколах АПЛ – кадровые изменения были необходимы лишь для того, чтобы женщина и ее сын могли спокойно посещать матчи.

Эмма-Джейн, а точнее Ив Ворли, снималась в фильмах с говорящим названием «Голые соседи», «Голые жены – приватные дела» и т. д. В ее фан-клубе было 19 тысяч членов! Говорят, девушка пошла в этот бизнес не от хорошей жизни – нужны были деньги после того, как ее бросил первый муж.

А потом случилось чудо и Эмме-Джейн удалось окрутить мультимиллионера Дэвида Салливана. Он, кстати, тоже далеко не ханжа – начинал карьеру на продаже откровенных журналов, владел интим-магазинами и только потом занялся недвижимостью и спортивными таблоидами.

А говорят, это только у нас стараются любовниц и жен пристроить. На Западе-то еще хуже!