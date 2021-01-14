«Челбаскет» в январе проведёт четыре домашних матча

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14 января 2021, 11:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото предоставлены пресс-службой ФК «Челябинск»

Первые четыре игры второй половины регулярного сезона БК «Челбаскет» проведет дома в Челябинске. Победная стая ждет в гости баскетбольные клубы из Липецка, Тамбова, Ростова-на-Дону и Барнаула.

После завершения последнего тура 2020-го года «Челбаскет» занимает седьмую строку в таблице чемпионата, что можно считать неплохим результатом для новичка профессиональной Суперлиги 2. В начале января команда активно провела двухнедельные тренировочные сборы и готова к сражениям на паркете.

Евгений Сорокин, Главный тренер БК «Челбаскет»: «Мы завершаем проведение внутрисезонных сборов, основной целью которых было восстановление физической формы после небольшого перерыва и новогодних праздников, надеемся, что это даст нам надежный фундамент на оставшуюся половину сезона. План тренировок выполнен на 95%, у нас ещё есть два полных тренировочных дня до первого матча. К началу домашней серии подходим в неплохой форме. Ребята стараются максимально, выкладываются на 200% своих возможностей, хоть и находятся под большими физическими и тактическими нагрузками.

В первом матче наш противник – «Мицубаскет». На данном этапе эта команда занимает последнее место в турнирной таблице, однако мы подходим к игре с предельной концентрацией. В «Мицубаскете» есть ряд опытных игроков, способных решать серьезные баскетбольные задачи, и даже минутное расслабление с ними может дорого стоить любой команде. В нашей лиге проходных матчей никогда не было и нет. Мы разбираем и анализируем игру соперника, подготовка идет максимально ответственно, чтобы в эти морозные дни порадовать наших болельщиков «жарким» результатом!»

К сожалению, игры пока проходят без очного присутствия болельщиков на трибунах. Однако благодаря партнерам клуба можно смотреть качественные прямые трансляции матчей. Для любителей большого экрана - телеканал Урал1 на 22 кнопке (с декабря 2020 года Урал1 входит в региональный мультиплекс), для тех, кто предпочитает Интернет - в официальных аккаунтах клуба и на сайте РФБ.

Рекомендуем подключаться к просмотру трансляции за 15 минут до начала матча. Наши ведущие: Арсен Карапетян и Ольга Труш расскажут много интересного о предстоящих поединках. Комментаторами матчей выступят: Евгений Дедовец, Максим Гареев и Алина Покровская. В большом перерыве любителей баскетбола ждут новые выпуски ставшего уже популярным видеопроекта «Челбаскет-онлайн».

Январское расписание домашних матчей:

16.01.2021 Челбаскет vs Мицубаскет (Липецк) 17-00

19.01.2021 Челбаскет vs Тамбов (Тамбовская обл.) 19-00

27.01.2021 Челбаскет vs Барс-РГЭУ (Ростов-на-Дону) 19-00

30.01.2021 Челбаскет vs Барнаул (Алтайский край) 17-00

Информационный партнёр клуба – медиахолдинг «Гранада Пресс»

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