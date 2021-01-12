16 января впервые в России в Сочи состоится турнир по смешанным единоборства BRAVE CF 46. Мероприятие пройдёт в WOW ARENA.
На состязании выступят чемпион мира в суперлёгком весе Эльдар Эльдаров, бразильский нокаутёр Леонардо Леонардо Мафрой, а также Али Багаутинов, Олег Личковахи и многие другие. В частности, долгожданный дебют в BRAVE CF проведёт Роман Богатов, который выступит против двукратного чемпиона мира IMMAF Нуржана Акишева.
Всего в турнире сойдутся 16 бойцов из России, в 12 из 13 поединков.
Всё шоу пройдёт в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Во избежание распространения коронавируса будут соблюдены меры предосторожности, дезинфекционного и масочного режима, а также социального дистанцирования.
Аргументы Недели → Спорт 13+
В Сочи пройдёт турнир по боям ММА
12 января 2021, 16:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
16 января впервые в России в Сочи состоится турнир по смешанным единоборства BRAVE CF 46. Мероприятие пройдёт в WOW ARENA.