В Сочи пройдёт турнир по боям ММА

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12 января 2021, 16:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

16 января впервые в России в Сочи состоится турнир по смешанным единоборства BRAVE CF 46. Мероприятие пройдёт в WOW ARENA.



На состязании выступят чемпион мира в суперлёгком весе Эльдар Эльдаров, бразильский нокаутёр Леонардо Леонардо Мафрой, а также Али Багаутинов, Олег Личковахи и многие другие. В частности, долгожданный дебют в BRAVE CF проведёт Роман Богатов, который выступит против двукратного чемпиона мира IMMAF Нуржана Акишева.



Всего в турнире сойдутся 16 бойцов из России, в 12 из 13 поединков.



Всё шоу пройдёт в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Во избежание распространения коронавируса будут соблюдены меры предосторожности, дезинфекционного и масочного режима, а также социального дистанцирования.