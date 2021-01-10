Российские биатлонисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

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10 января 2021, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Александр Логинов и Эдуард Латыпов, фото: vk.com/latypov_ed

Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова победила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира. Турнир проходит в германском Оберхофе.

Кайшева, Миронова, Логинов и Латыпов показали результат 1 час 8 минут 21,7 секунды и использовали семь дополнительных патронов. Второе место заняла команда Норвегии, третье - команда Франции.

Российские биатлонисты прервали антирекордную серию без медалей. Наши спортсмены не могли завоевать награду на этапах Кубка мира в течение 43 гонок подряд.

Смешанная эстафета - (классическая «смешанка»). 4x6 км, восемь огневых рубежей, штрафной круг 150 м.

Последний раз россияне завоевывали медали в смешанной эстафете на чемпионате мира 2017 года, заняв третье место. Предыдущую победу в миксте сборная России одержала 25 ноября 2012 года на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Логинов в феврале 2020 года стал третьим в гонке преследования на чемпионате мира (гонки чемпионатов мира входят в программу Кубка мира).