Хабаровский хоккейный «Амур» одолел китайский «Куньлунь»

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10 января 2021, 14:42 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Домашнюю победу в матче над пекинским «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ одержал хабаровский «Амур».

Авторами голов стали Владимир Бутузов, Дмитрий Архипов, Валентин Пьянов, Матвей Заседа же оформил дубль и набрал три очка.

В составе «Куньлуня» голы принесли хоккеисты Итан Уэрек, Спенсер Фу, Кори Кейни и Люк Локхарт.

Для «Амура» это вторая победа подряд. Команда находится на десятом месте в Восточной конференции. Соперники же проиграли трижды подряд, и клуб занимает 11-ю позицию на Востоке.

Кроме того, это вторая победа хабаровчан над пекинцами в этом сезоне. Ранее «Амур» одерживал победу над «Кунлунем» со счетом 4:2.

Следующая встреча соперников состоится 12 января.