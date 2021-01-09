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Анна Кастерова поделилась рецептом любимого блюда Евгения Малкина

, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Кастерова поделилась рецептом любимого блюда Евгения Малкина
Евгений Малкин с Анной Кастеровой и сыном, фото vk.com

Супруга российского хоккеиста, нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина ведущая «Матч ТВ» Анна Кастерова поделилась рецептом любимого блюда мужа.

Малкин и Кастерова живут в США, растят четырехлетнего сына Никиту.  Анна считает себя хорошей хозяйкой. По словам супруги Малкина, она любит готовить.  Прабабушка Кастеровой жила на Украине, Анна проводила там лето с бабушкой и училась у женщин старшего поколения готовить. Супругу телеведущей  «нравятся сибасы, запечённые с травами, и куриные сердечки в сметанном соусе», а в остальном всё стандартно: паста, отбивные, котлеты.

Анна Кастерова поделилась своим фирменным семейным рецептом, - передаёт RT. Очищенные от плёночек и сосудов куриные сердечки Анна промывает, кладет в жаровню, заливает небольшим количеством кипятка с добавлением оливкового масла. Минут через 15 добавляет натёртые на крупной тёрке морковь и лук. Ещё через 10—15 минут вводит сметану и небольшое количество не слишком жирных сливок. Последний штрих — перец, соль и специи. Готовое блюдо посыпать нарезанным укропом. Для гарнира подойдёт картофельное пюре.

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Публикация от Anna Kasterova (@anna_kasterova)

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