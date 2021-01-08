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8 января 2021, 17:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ] Источник: Южноуральская панорама

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Ольга Фаткулина продемонстрировала форму для выступления на Чемпионате мира.

Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Сборная по конькобежному спорту подготовила соответствующий статусу запасной комплект формы – серого цвета и без триколора.

Как сообщает «Южноуральская панорама», спортсменка продемонстрировала новую форму в Instagram. «Мне и смешно, и грустно», – написала Ольга Фаткулина.

Напомним, российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года только в нейтральном статусе согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева пояснила ТАСС, что нейтральная форма – это запасной вариант на случай, если минспорт и Олимпийский комитет России не предоставит спортсменам другую экипировку. Она также уточнила, что использовать на форме российский триколор не запрещено.

Чемпионат мира по конькобежному спорту состоится в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля. Также здесь пройдут чемпионат Европы (16-17 января) и два этапа Кубка мира (22-24 января и 29-31 января) по конькобежному спорту.