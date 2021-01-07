Хабаровский «СКА-Нефтяник» выиграл Суперкубок России, победив столичное «Динамо»

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7 января 2021, 12:04 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Со счетом 4:2 завершилась встреча хабаровского «СКА-Нефтяника» и московского «Динамо». Дальневосточники стали обладателями Суперкубка страны по хоккею с мячом.

Игра состоялась 7 января в Хабаровске на арене «Ерофей».

Напомним, что хабаровский клуб является действующим чемпионом России, москвичи же – обладатели последнего Кубка страны.

Хабаровская команда выигрывает трофей в третий раз подряд. Всего «СКА-Нефтяник» получал Суперкубок пять раз.

«СКА-Нефтяник» основан в 1947 году. Является пятикратным серебряным и десятикратным бронзовым призером чемпионата СССР. Четырехкратный чемпион и дважды бронзовый призер Суперлиги Чемпионата России.