Хабаровский хоккейный клуб «Амур» уступил казахстанскому «Барысу» по буллитам
4 января 2021, 15:16[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Хоккейный клуб «Барыс» (Астана) одержал победу в матче регионального чемпионата КХЛ. Столичные хоккеисты обыграли на выезде хабаровский «Амур».
Хабаровчане изо всех сил старались вырвать победу, однако в этот день судьба была не на их стороне – определять победителя пришлось серией буллитов, и удачливее оказались казахи. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.
Это поражение стало пятым подряд для дальневосточников. Ранее команда Сергея Светлова уступила «Сибири», также «Барысу» и «Автомобилисту».
Сейчас на счету у хабаровского хоккейного клуба 32 очка после 42 матчей чемпионата КХЛ. Отставание от «Барыса» достигло 15 очков. Следующий матч между соперниками состоится 6 января.
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