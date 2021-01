Хоккеисты сборной России со счетом 2:1 обыграли команду Германии и вышли в полуфинал МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира (МЧМ).

Российские хоккеисты 2 января со счетом 2:1 обыграли команду Германии.

Шайбы забили Василий Пономарев и Данил Башкиров. На 10 минуте Пономарев забросил шайбу, когда команда была в меньшинстве. На 29 минуте отличился Башкиров. На 44 минуте сократил разрыв Флориан Элиаш.

Ворота российской команды в матче защищал Ярослав Аскаров.

Теперь 4 января россияне, которых тренирует легендарный хоккеист Игорь Ларионов, сыграет с Канадой в 1/2 финала МЧМ.

Сборная Финляндии обыграла шведов. Вторая пара в полуфинале - команды США – Финляндии.

МЧМ проходит в канадском Эдмонтоне.

