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Хоккеисты сборной России со счетом 2:1 обыграли команду Германии и вышли в полуфинал МЧМ

, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

Хоккеисты сборной России со счетом 2:1 обыграли команду Германии и вышли в полуфинал МЧМ
Молодежая сборная, vk.com/clubrussiau20

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира (МЧМ).
Российские хоккеисты 2 января со счетом 2:1 обыграли команду Германии.

Шайбы забили Василий Пономарев и Данил Башкиров. На 10 минуте Пономарев забросил шайбу, когда команда была в меньшинстве. На 29 минуте отличился Башкиров. На 44 минуте сократил разрыв Флориан Элиаш.

Ворота российской команды в матче защищал Ярослав Аскаров. 

Теперь 4 января россияне, которых тренирует легендарный хоккеист Игорь Ларионов, сыграет с Канадой в 1/2 финала МЧМ.
Сборная Финляндии обыграла шведов. Вторая пара в полуфинале - команды США – Финляндии.
МЧМ проходит в канадском Эдмонтоне.

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