Легионер «Трактора» набрал самое большое количество штрафных минут в КХЛ

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3 января 2021, 09:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Лукаш Седлак в среднем получает по одному двухминутному удалению в каждой игре.

Как сообщает агентство «Полит74», чешского хоккеиста можно назвать самым грубым игроком в Континентальной хоккейной лиге, ведь в первой половине этого текущего сезона он заработал 81 минуту штрафного времени за 40 игр. Среди команд самое большое количество штрафных минут у казанского «Ак Барса» (566 минут), минского «Динамо» (513 минут) и «Трактора» (507 минут).

Также Лукаш Седлак вошел в тройку лучших бомбардиров среди игроков «Трактора». На первом месте этого рейтинга – Виталий Кравцов (12 шайб), на втором – капитан Сергей Калинин (11 шайб), на третьем – Лукаш Седлак и Алексей Бывальцев (10 шайб).

Напомним, чешский легионер подписал контракт с челябинской командой 31 мая 2019 года. На старте сезона он забросил 5 шайб в первых 6 матчах и был лучшим снайпером КХЛ. Его результаты пошли на спад после травмы.