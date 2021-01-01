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Опубликовано полное расписание 1/4 финала матчей молодёжного чемпионата мира - 2021 по хоккею

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано полное расписание 1/4 финала матчей молодёжного чемпионата мира - 2021 по хоккею
фото: vk.com/clubrussiau20

Организаторы молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею в Эдмонтоне (Канада) опубликовали расписание матчей 1/4 финала. Все матчи первого раунда плей-офф пройдут 2 января 2021 года. Первыми сразятся сборные команды России и Германии. Матч начнется в 10:00 по местному времени (20:00 мск).

Далее пройдёт матч Швеции и Финляндии. Его начало запланировано на 13:30 (23:30 мск).

Третьими сыграют Канада и Чехия. Их встреча начнётся в 17:00 (03:00 мск 3 января), - передает RT.

Завершат серию четвертьфинальных матчей США и Словакия, начнут игру в 20:30 (06:30 мск 3 января)

ИЧ

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