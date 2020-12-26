ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

Отец Анны Щербаков оценил дочь-фигуристку: «У меня крутая дочь! Железный характер»

, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

Отец Анны Щербаков оценил дочь-фигуристку: «У меня крутая дочь! Железный характер»
vk.com/shcherbakova_anna

Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России. За короткую и произвольную программу 16-летняя воспитанница тренеров группы Этери Тутберидзе получила максимальные оценки, побив мировой рекорд. Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз прослезились.

Щербакова болела, но решила не сниматься с соревнований. Чемпионат России проходит в Челябинске. Поддерживал Анну отец Станислав Щербаков. Родители девушки - не спортсмены. В эфире Первого канала отец Ани сказал: «Было невозможно представить, что Аня сможет, но она сделала это. Переживали ли за её здоровье? Никто не знает её лучше, чем она сама. Мы доверились ей. Она была непреклонна. А сейчас все плачут, а она смеётся. У меня крутая дочь! Железный характер. Откуда в ней это? Я не знаю. Может быть, откуда-то из космоса. Я чемпионом России не был. Придём домой, и я спрошу у неё». 

«Мое решение выступать было принято месяц назад. С того момента я не меняла это решение. Но в течение этого времени после неудачных тренировочных прокатов, после короткой программы здесь, после шестиминутной разминки, в день произвольной программы здесь мне все предлагали сняться – и тренеры, и родители. Но я не меняла свое решение», – рассказала Щербакова.

Второе место заняла Камила Валиева, третье - Александра Трусова.

ИЧ

Политика

Сенатор от Крыма Цеков назвал «главную ошибку Киева» при создании независимой Украины

Сенатор от Крыма Цеков назвал «главную ошибку Киева» при создании независимой Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что киевские власти при построении независимой Украины допустили серьезную ошибку. Так он прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о «большой войне» с Россией.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью