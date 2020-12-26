Отец Анны Щербаков оценил дочь-фигуристку: «У меня крутая дочь! Железный характер»

Аргументы Недели → Спорт 13+

26 декабря 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

vk.com/shcherbakova_anna

Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России. За короткую и произвольную программу 16-летняя воспитанница тренеров группы Этери Тутберидзе получила максимальные оценки, побив мировой рекорд. Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз прослезились.

Щербакова болела, но решила не сниматься с соревнований. Чемпионат России проходит в Челябинске. Поддерживал Анну отец Станислав Щербаков. Родители девушки - не спортсмены. В эфире Первого канала отец Ани сказал: «Было невозможно представить, что Аня сможет, но она сделала это. Переживали ли за её здоровье? Никто не знает её лучше, чем она сама. Мы доверились ей. Она была непреклонна. А сейчас все плачут, а она смеётся. У меня крутая дочь! Железный характер. Откуда в ней это? Я не знаю. Может быть, откуда-то из космоса. Я чемпионом России не был. Придём домой, и я спрошу у неё».

«Мое решение выступать было принято месяц назад. С того момента я не меняла это решение. Но в течение этого времени после неудачных тренировочных прокатов, после короткой программы здесь, после шестиминутной разминки, в день произвольной программы здесь мне все предлагали сняться – и тренеры, и родители. Но я не меняла свое решение», – рассказала Щербакова.

Второе место заняла Камила Валиева, третье - Александра Трусова.