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26 декабря 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

Илья Ковальчук, фото: Тwitter.com/hcavangardomsk

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук перешел в омский «Авангард». Официальное сообщение опубликовано в Тwitter хоккейного клуба.

«Теперь официально! Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт по схеме 1 + 1 с Олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Ильей Ковальчуком». Ковальчук будет выступать под номером 17.

Хоккеисту 37 лет. Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков рассказал, что у Ильи, как и у клуба, были определенные условия для заключения контракта, Ковальчук взял паузу для того, чтобы все обдумать. Но договорились обо всем быстро.

«Илья - большой мастер, опытный боец, которого лишний раз представлять нашим болельщикам не нужно. Все знают, как успешно он выступал за океаном, помнят Квебек и его решающий бросок в овертайме, вернувший сборной России золото чемпионатов мира спустя 15 лет», - отметил Волков.