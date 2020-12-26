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Овечкин охарактеризовал Путина и Трампа

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Овечкин охарактеризовал Путина и Трампа
Александр Овечкин, фото: globallookpress.com

Александр Овечкин, известный российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» охарактеризовал президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

По мнению Овечкина, Трамп веселый и дружелюбный, «просто нормальный мужик». Как рассказал спортсмен, интервью которого опубликовано на сайте Teamrussia, американский лидер разбирается в хоккее и болеет за давних соперников «Вашингтона» — «Рейнджерс» - команды из Нью-Йорка.

Также Александр Овечкин рассказал о президенте России Владимире Путине. «Путин — лучший президент. Сильный, умный и авторитетный. Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием все обсудит, поделится мнением».
Овечкин общался с главой российского государства и отметил, что в этот момент «не возникает ощущения, что ты разговариваешь с кем-то недосягаемым».

Овечкин — создатель общественного движения Putin Team в поддержку Путина. 
Хоккеист играл за сборную России на Олимпиаде-2014 в Сочи. Выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.

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